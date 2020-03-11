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Парень с разбитым сердцем наглядно продемонстрировал влияние разрыва на здоровье

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Пользователь Reddit под ником plasticBarista создал подробный график, отражающий, как его организм отреагировал на тяжелый разрыв. По словам комментаторов, автор записи наглядно продемонстрировала влияние расставания на здоровье и подтвердил, что образное выражение «разбитое сердце» не так далеко от реальности.

PlasticBarista уточнил, что он — 32-летний мужчина без хронических болезней, который последние шесть лет не употреблял алкоголь. На протяжении нескольких месяцев с помощью специальных устройств он отслеживал семь параметров: сердцебиение в покое, амплитуду сердцебиения, частоту дыхания, время в кровати, время перехода ко сну, глубокий сон и эффективность сна. Для каждого параметра он вел отдельный график.

С момента расставания в декабре его показатели во всех категориях резко ухудшились. Сердцебиение усилилось на 20 процентов, а сердечный ритм, наоборот, нарушился. Его дыхание хоть и незначительно, но участилось. Время, проведенное в постели, также увеличилось. Время отхода ко сну выросло, а время глубокого сна, наоборот, сократилось.

Сообщество посчитало, что юзер подтвердил реальность последствий неприятного расставания для организма. Внимательные комментаторы заметили положительную динамику через три месяца после разрыва. На графике в марте большинство показателей стали возвращаться в норму — до состояния, в котором он находился во время отношений. PlasticBarista согласился с этим и подтвердил, что его «дела идут на поправку».

Ранее пользователи Reddit рассказали о моментах, когда они поняли, что вступили в брак не с тем человеком. Многие признавались, что после свадьбы их партнер менялся до неузнаваемости.

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