Парень с разбитым сердцем наглядно продемонстрировал влияние разрыва на здоровье

Пользователь Reddit под ником plasticBarista создал подробный график, отражающий, как его организм отреагировал на тяжелый разрыв. По словам комментаторов, автор записи наглядно продемонстрировала влияние расставания на здоровье и подтвердил, что образное выражение «разбитое сердце» не так далеко от реальности.

PlasticBarista уточнил, что он — 32-летний мужчина без хронических болезней, который последние шесть лет не употреблял алкоголь. На протяжении нескольких месяцев с помощью специальных устройств он отслеживал семь параметров: сердцебиение в покое, амплитуду сердцебиения, частоту дыхания, время в кровати, время перехода ко сну, глубокий сон и эффективность сна. Для каждого параметра он вел отдельный график.

С момента расставания в декабре его показатели во всех категориях резко ухудшились. Сердцебиение усилилось на 20 процентов, а сердечный ритм, наоборот, нарушился. Его дыхание хоть и незначительно, но участилось. Время, проведенное в постели, также увеличилось. Время отхода ко сну выросло, а время глубокого сна, наоборот, сократилось.

Сообщество посчитало, что юзер подтвердил реальность последствий неприятного расставания для организма. Внимательные комментаторы заметили положительную динамику через три месяца после разрыва. На графике в марте большинство показателей стали возвращаться в норму — до состояния, в котором он находился во время отношений. PlasticBarista согласился с этим и подтвердил, что его «дела идут на поправку».

Ранее пользователи Reddit рассказали о моментах, когда они поняли, что вступили в брак не с тем человеком. Многие признавались, что после свадьбы их партнер менялся до неузнаваемости.

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