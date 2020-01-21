Работник аэропорта случайно потрогал девушку за грудь и нашел свою любовь

Пользователь Reddit с ником TifuthrowawayTSA4, работающий в аэропорту, рассказал о том, как случайная ошибка при осмотре девушки привела к тому, что он нашел свою любовь. Как он написал в своем посте, он принял пассажирку за подростка и случайно потрогал ее за грудь.

По словам TifuthrowawayTSA4, девушка была одета в толстовку, широкие штаны и носила короткую стрижку. Из-за этого работник аэропорта подумал, что перед ним мальчик 13 или 14 лет. Когда девушка проходила через сканер, прибор показал, что у нее в грудном отделе могут находиться опасные предметы.

TifuthrowawayTSA4, не знающий о том, что перед ним девушка, начал ощупывать ее одежду на предмет запрещенных вещей. При этом он потрогал ее за грудь и в этот момент осознал, что перед ним не подросток. Он сразу же вызвал другого работника женского пола, чтобы она продолжила досмотр, и извинился перед пассажиркой.

Пользователь признался, что боялся санкций со стороны начальства, но их не последовало. После завершения смены он увидел, что девушка до сих пор находится в аэропорту, так как ее рейс отложили до утра. Он еще раз извинился перед ней и предложил вместе сходить на ужин. Она согласилась, и пара проговорила несколько часов.

Девушка предложила пользователю сходить на свидание после ее возвращения, и он согласился. По его словам, недавно они отметили годовщину отношений. Юзеры в комментариях были очень тронуты историей.

Ранее на Reddit стал популярен пост о том, как девушка проявила необычайную настойчивость при поиске контактов понравившегося ей парня. Это вызвало неоднозначную реакцию его родственников и юзеров сайта.

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