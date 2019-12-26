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Женщины высмеяли стереотип о верном способе понравиться мужчинам

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Пользовательница Twitter Рита Костенко высмеяла стереотип о том, что мужчинам нравятся женщины с повадками кошек. Ее пост породил серию шуток о попытках женщин копировать кошек, чтобы привлечь внимание противоположного пола.

«Однажды я прочитала в интернете, что мужчинам нравятся женщины, в чьем поведении есть "что-то кошачье". С тех пор каждый день минимум по два часа я сижу у окна и шиплю на птиц», — пошутила автор поста над верным способом понравиться мужчинам.

Юмор оценили тысячи микроблогеров, поставивших лайк публикации. Некоторые предложили женщинам дополнительные варианты выражения кошачьих повадок: отрыгивать шерсть на бабушкин ковер, скидывать предметы с окна, опрокидывать елку в Новый год. В то же время пользователи социальной сети посоветовали не рвать когтями обои и не трогать тапочки, поскольку это только отвадит мужчин.

Ранее мужская часть пользователей Reddit дала советы женщинам о лучших способах завязать с ними знакомство. Большинство сошлись во мнении, что лучший способ начать беседу — сделать собеседнику комплимент, поскольку мужчинам обычно редко говорят приятные слова.

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