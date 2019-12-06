Гузеева поучила мужчин правильному обращению с женщинами в постели

Телеведущая Лариса Гузеева раскритиковала героя программы «Давай поженимся!», который расстался с девушкой из-за ее молчаливости в постели. Актриса поучила его правилам обращения с женщиной во время секса. Эфир доступен на сайте Первого канала.

«Я вам просто объясню. Мы никакими ушами не любим. Потому что только сосредоточишься, — и опять: "Тебе хорошо? Тебе хорошо?" Хорошо, отстань! Вы мешаете, понимаете, нет?» — сказала Гузеева. «Грубо, но точно», — поддержала ее соведущая Василиса Володина.

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Гузеева заметила, что часто такие ремарки мешают девушкам получить удовольствие. По ее мнению, бывшая возлюбленная Алексея имела право даже резко отреагировать на его назойливые вопросы, вплоть до рукоприкладства. «Я с тобой полностью согласна», — добавила сваха Роза Сябитова.

«А матерятся, например, некоторые... И ты думаешь: чтоб ты сдох, скотина, на лесоповале на каком-нибудь! Это же все очень индивидуально», — заметила Гузеева и посоветовала парам проговаривать все пожелания перед сексом.

Позднее герой передачи заявил, что с другой женщиной он расстался из-за ее чрезмерного сексуального аппетита. «А теперь вам второй секрет открываю, вы его запоминайте и верьте мне на слово. Если вы женщину удовлетворяете, то ей не нужно пять раз в день. Вот эта необузданность — это когда она неудовлетворенная», — объяснила ведущая, заметив, что если женщина действительно испытывает оргазм, а не изображает его, то ей необходимо время на восполнение сил. Также Гузеева отметила, что мультиоргазм — это выдумка.

Ранее Гузеева заявила, что девушке не стоит заниматься сексом на первом свидании с мужчиной, который оплатил ее ужин. По ее словам, «давать за форель» не следует.

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