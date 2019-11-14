Эмоционального жениха из «Давай поженимся!» предложили отправить в психушку

Житель Краснодара Юрий удивил зрителей и ведущих передачи «Давай поженимся!» на Первом канале необычным исполнением песни для женщины, которая пришла в студию в поисках жениха. Выпуск программы доступен на сайте телеканала.

41-летний мужчина уже участвовал в программе 11 лет назад, в 2008 году. Юрий отметил, что в этот раз пришел с подарками, и передал каждой из ведущих по букету цветов. Лариса Гузеева рассказала, что помнит его.

После беседы с участницей передачи Татьяной ему предложили показать сюрприз. «Я готов сейчас для Татьяны исполнить песню», — сказал краснодарец и вышел на сцену. Он спел композицию Стаса Михайлова «Королева вдохновения», но манера исполнения очень удивила зрителей и ведущих.

Юрий пел громко и эмоционально, периодически не попадая в ритм и путая слова, на его лице проявился пот. Он стал активно жестикулировать, а затем пригласил на сцену Татьяну. Во время исполнения Юрий взял участницу на руки. Гузеева была смущена таким поведением, а ведущую, сваху Розу Сябитову лишь рассмешило происходящее.

В комментариях к выпуску на YouTube зрители также дали оценку такому сюрпризу. «Первому жениху нужно в психушке искать невесту», — посчитала Ирина Иванова. Юзер Любовь Весенняя также удивилась поведению Юрия: «Что с ним, я в шоке, у него что-то с нервами не в порядке».

Пользователь Panther посоветовал мужчине посетить сначала врачей, а потом искать невесту. «Юрия точно привезли с дурдома на передачу для рейтинга. Я давно не видел такого больного человека на голову», — заметил Валентин Иванов. А Илья Дроботун после увиденного предложил переименовать передачу на «Давай полечимся!»

Ранее другой участник передачи, житель Новороссийска по имени Сергей, пришел на «Давай поженимся!» в образе Человека-паука. Он также подарил всем зрителям в студии деньги. Мужчина признался, что костюм супергероя — его «вторая жизнь».

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