Мужчины пожаловались на неумение женщин выбирать подарки

Пользователь Twitter под ником BEN10 пожаловался на то, что девушки никогда не дарили ему то, о чем он действительно мечтал. Многие мужчины поддержали его доводы против «романтических» подарков. Однако женщины заявили, что сами часто оказывались в подобной ситуации.

«Девушки отвратительны в вопросе подарков на день рождения: вы будете намекать на Rolex в течение всего года, а она появится с банкой, которая заполнена упоминаниями 22 вещей, которые она любит в вас, лол», — написал он.

Твит получил 404 тысячи лайков. Ряд мужчин сравнили такой подарок с пыткой. Парень по имени LegendofBaba заметил, что его бывшая возлюбленная однажды подарила ему 365 записок и просила каждый день открывать новую и слать ей фото с бумажкой. Он сравнил такой обязывающий дар с трудовым лагерем. Некоторые мужчины назвали такие коробки худшей выдумкой.

Однако комментаторши не разделили это мнение: они сочли парня невнимательным и нечутким. «Неблагодарный», — отрезала одна из них. «Мы не можем себе позволить Rolex, цени коробку», — написала Alizah. На это ряд мужчин предложили ей больше работать. Девушка под ником madisonk1380 уточнила, что купила бывшему шикарное празднование дня рождения, в то время как он на ее праздник даже не оплатил торт. Еще одна подписчица заметила, что при таком отношении со стороны девушки было большим подвигом найти сразу 22 хорошие черты в парне.

Ранее пользователь Twitter из Малайзии поведал о неудачном свидании с девушкой, знакомство с которой он завел в сети. В реальной жизни девушка не была похожа на свои фотографии в сети. Однако на его возмущение комментаторши ответили, что парню следовало уделить внимание личности спутницы, а не внешности.

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