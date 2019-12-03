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Сотрудники фастфуда оскорбили клиента чеком

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Мужчина из Аризоны, США, получил чек в заведении быстрого питания с надписью «уродливый свитер». Он написал об этом пост в Twitter.

Американец пришел за фастфудом со своей подругой и был одет в свитер с узорами. Они заказали куриные наггетсы и картошку фри, но на выданном чеке были написаны не только названия блюд. Мужчина увидел, что сотрудники идентифицировали его по одежде. По его словам, настроение на весь день было испорчено.

Тогда он решил выложить пост об этом в сеть и показать чек и свой свитер. Твит стал вирусным, набрав почти 150 тысяч лайков. Некоторые пользователи поиздевались не над одеждой парня, а над тем, что он заказал аж 30 наггетсов. Однако парень объяснил, что съел их с девушкой. Многие поддержали его и сделали комплименты выбранному им джемперу.

Один из мужчин прикрепил в комментариях чек, где его в кафе подписали «крутым пиджаком». Другая юзерша поделилась, что тоже делала так, когда работала официанткой в ресторане, чтобы не путать заказы. Однако часто клиенты высказывали затем претензии, если случайно к ним в руки попадал такой чек.

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