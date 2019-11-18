Мужчина съел 100 куриных наггетсов за 10 минут

Житель английского города Хоутон-ле-Спринг, графство Сандерленд, стал профессиональным участником соревнований по скоростному поеданию пищи, несмотря на свой вес в 76 килограммов. Об этом сообщает издание The Mirror.

21-летний Кайл Гибсон (Kyle Gibson) специально тренирует свой желудок для участия в соревнованиях. Он работает в одном из местных баров и поэтому может есть огромные блюда с кухни заведения бесплатно.

В ходе состязания Гибсон сумел съесть 100 куриных наггетсов за 10 минут и заявил, что мог бы съесть еще 150 наггетсов после этого.

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За свою карьеру британец съел бургер на 14 тысяч калорий, крупнейший в Англии 35-сантиметровый пончик с Nutella и 81-сантиметровую пиццу. При этом Гибсон весит 76 килограммов, семь раз в неделю ходит в спортзал и утверждает, что прекрасно себя чувствует.

Британец рассказал, что обычно он ест один раз в день, а перед соревнованиями голодает сутки. По его словам, такой режим помогает ему растягивать желудок и он воспринимает это как спортивную тренировку.

Гибсон планирует участвовать в соревнованиях по скоростному поеданию в США, где подобные конкурсы гораздо популярнее, чем у него на родине.

Ранее сообщалось, что в американском городе Фресно, штат Калифорния, во время чемпионата по поеданию тако погиб мужчина. Парамедики оперативно прибыли на помощь, но им не удалось реанимировать пациента — он погиб спустя полчаса.

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