Голодный мужчина объелся тако насмерть

В американском городе Фресно, штат Калифорния, во время чемпионата по поеданию тако погиб мужчина. Об этом сообщает ABC30 News.

Состязание проходило во вторник, 13 августа, в перерыве бейсбольного матча. Один из болельщиков, 41-летний Дана Эндрю Хатчингс (Dana Andrew Hutchings), принял участие в конкурсе и, по предварительным данным, подавился тако.

Парамедики оперативно прибыли на помощь и попытались достать еду из дыхательных путей пострадавшего. Врачам не удалось реанимировать пациента, он погиб спустя полчаса.

Перед началом чемпионата Эндрю Хатчингс признался организаторам, что тщательно готовился к победе и весь день ничего не ел. Очевидцы утверждают, что американец лидировал в конкурсе и выглядел очень голодным. Через семь минут после начала он перестал есть, а потом экран, транслирующий происходящее, погас.

По словам журналиста Мэтью Бойлана (Matthew Boylan), который присутствовал на матче, Эндрю Хатчингс ел быстрее других конкурсантов. «Он будто впервые увидел еду. Он впихивал в себя пищу, не разжевывая», — подчеркнул Бойлан.

В четверг, 15 августа, тело Эндрю Хатчингса отвезли на аутопсию, чтобы определить точную причину смерти.

Тако — традиционное блюдо мексиканской кухни. Его готовят из кукурузной или пшеничной тортильи с различной начинкой, например, с мясом, морепродуктами, бобами или овощами.

В июле сообщалось, что в Таиланде мужчина поучаствовал в соревновании по скоростному употреблению пива. Он залпом выпил литр пива и перевернул кружку, доказывая жюри, что он отлично справился с заданием. Через некоторое время конкурсант упал на сцену лицом вниз и скончался.

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