Американцы выпустили «уродливые» свитера с полуголыми Путиным и Трампом

В онлайн-магазине Amazon появилась коллекция жаккардовых «уродливых свитеров» (Ugly Christmas Sweater) с рождественскими персонажами, похожими на Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Fashion United.

На одном из них поверх яркого орнамента нашита аппликация с полуголым Санта Клаусом верхом на олене, в чертах лица которого увидели президента России. На другом — «Путин» и «Трамп», оседлавшие белого медведя.

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Автор дизайна — бренд Blizzard Bay. На сайте сказано, что свитера изготовлены из 100-процентного хлопка, стоимость варьируется от 21,99 до 29,99 долларов. Однако свитера с «двумя президентами» полностью распроданы.

Ранее в декабре традицию выпуска «уродливых свитеров» к Рождеству поддержали и сотрудники американской компании Microsoft. В официальном Twitter-аккаунте Microsoft появился пост с фотографиями джемпера с изображением фирменного логотипа операционной системы Windows 95.

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