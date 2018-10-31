Пошлый принт на свитере ребенка шокировал публику

Портал BoredPanda составил подборку нелепых принтов на одежде незнакомцев, которые пользователи опубликовали в сети.

Среди них оказался розовый флисовый свитер с паттерном из небольших панд в пошлых позах. На фотографии видно, что его надел маленький ребенок. По данным издания Mirror, неизвестная женщина купила эту вещь для своей дочери, невнимательно рассмотрев рисунок.

Снимок шокировал посетителей сайта BoredPanda.

«Как можно было купить такое своему ребенку?» — ужаснулись одни в комментариях.

«Только не на детской одежде... Это невозможно перепутать ни с чем», — поддержали другие.

«О боже, это совсем не круто!» — согласились третьи.

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В апреле матери ученика начальных классов Шелли Маккуллар пришлось извиняться перед учителями за то, что ее сын пришел на занятия в неподобающей одежде. Энтони надел красную футболку с пошлым принтом желтого цвета, по форме напоминающим логотип фаст-фуд ресторана «Макдоналдс», и ходил в ней целый день во время уроков.

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