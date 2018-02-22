Бренд одежды пристыдили за детские футболки с обнаженными ягодицами

Сеть универсальных магазинов TK Maxx сняла с продажи детские футболки с девушками в бикини, сообщает The Sun.

Принт на футболках марки Quiksilver возмутил покупательницу Джину Кендалл, и она высказала свое недовольство в социальной сети Twitter, назвав картинку «непристойной». На рисунке изображены четыре женщины в открытых купальниках, а также надпись Sweet Paradise («Сладкий рай»). «Если вы хотите, чтобы ваш 12-летний сын вырос женоненавистником — обращайтесь к Quiksilver и TK Maxx», пишет Джина Кендалл в Twitter.

Жалобы одной клиентки оказалось достаточно для того, чтобы изъять всю партию маек из всех торговых центров сети TK Maxx Великобритании. TK Maxx поблагодарил покупательницу за замечание и пообещал незамедлительно принять соответствующие меры.

«Непристойные» футболки продавались по цене 25 евро. На своем сайте Quiksilver снизил стоимость модели до 17 евро сразу после инцидента.

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В феврале на Лондонской неделе моды Кристофер Кейн украсил платья иллюстрациями из первого издания пособия 1972 года «Радость секса» Алекса Комфорта. «Тема секса всегда превалировала в моих коллекциях, и эти костюмы — не исключение, — сказал Кейн. — Именно это лежит в основе нашего представления о женщинах. Своей властью они способны создавать собственные миры».

Разрешение на использование материалов из книги Кейн получил от одного из оформлявших художников — Криса Фосса. Для моделей коллекции Кейн использовал кружево и полупрозрачные ткани телесного, черного, фиолетового и красного цветов.

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