Британский дизайнер показал «Радость секса»

Кристофер Кейн украсил платья иллюстрациями из первого издания пособия 1972 года «Радость секса» Алекса Комфорта, сообщает Daily News.

Свои работы он представил на неделе моды в Лондоне. «Тема секса всегда превалировала в моих коллекциях, и эти костюмы — не исключение, — сказал Кейн. — Именно это лежит в основе нашего представления о женщинах. Своей властью они способны создавать собственные миры».

Разрешение на использование материалов из книги Кейн получил от одного из оформлявших художников — Криса Фосса. Для моделей коллекции Кейн использовал кружево и полупрозрачные ткани телесного, черного, фиолетового и красного цветов.

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На Неделе моды в Лондоне также прошел показ коллекции студентов колледжа дизайна Central Saint Martins. На дефиле в London's BFC Show Space молодые дизайнеры показали довольно странные изделия: например, платья и шляпы из папье-маше и пластика в форме детской соски и презерватива, юбку из надувного матраса, полупрозрачные чехлы из цветной ткани, закрывающие обнаженных моделей с головой, платья из сетки и платья с бахромой, украшенные тарелками.

Одна из моделей вышла на подиум, неся на себе детский надувной бассейн с прорезью для лица, а другая прикрывала наготу ярко-зеленой коробкой.

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