Итальянцы украсили футболки смешными собачками

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana представил новую капсульную коллекцию Chinese New Year, посвященную собаке, символу нового года по китайскому календарю. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 14 февраля.

Свитшоты, футболки и другие вещи для мужчин, женщин и детей украшают стилизованные щенки и взрослые собаки разных пород (корги, мопсы, пекинесы, пудели), изображенные в забавном мультипликационном духе.

Фото: Dolce & Gabbana 1 /7

Смешные животные словно разыгрывают сценки, подражая людям. В капсульной коллекции широко использованы оттенки красного цвета, который символизирует в Китае удачу и энергию.

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Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году. Первый бутик марки открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Новые коллекции демонстрирует на миланской Неделе моды. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кемпбелл, Мелания Трамп и другие. Право на использование бренда в производстве косметики и парфюмерии принадлежит корпорации Shiseido Group.