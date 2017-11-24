Dolce & Gabbana сделали модными сумки челноков

На сайте московского универмага ЦУМ можно оформить предзаказ на одежду и аксессуары итальянских модных марок Versace и Dolce & Gabbana. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы универмага в пятницу, 24 ноября.

Для предзаказа доступны вещи из коллекций сезона весна-лето 2018. Среди потенциальных хитов марки Dolce & Gabbana — «сумки челнока» из характерного клетчатого материала с аппликацией из пайеток в виде овощей и фруктов, кожаные сумки с принтом в стиле граффити и в виде консервных банок, а также яркие струящиеся платья из шифона.

Фото: ЦУМ 1 /7

У Versace предлагаются открытые туфли и сапоги-ботфорты с массивными крестами из стразов, облегающие лиловые трико с жакетом в тон, платья и брюки с характерным для Versace принтом в барочном стиле.

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Ранее сообщалось, что модный бренд Ralph Lauren выпустил мужские мокасины из кожи аллигатора черного либо светло-коричневого цвета специально для московских бутиков марки. Это туфли-мокасины на небольшом каблуке, без шнурков, с особыми армированными швами украшает фурнитура с пряжкой в виде стремени оттенка состаренной латуни. Стоимость модели — 258 000 рублей.



