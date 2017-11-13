Клиенты Ralph Lauren добавят на свои свитера полоски и надписи готикой

Американский модный бренд Ralph Lauren запустил онлайн-программу кастомизации свитеров с круглым воротом из шерсти мериноса. Об этом сообщает WWD.

Покупатели смогут добавить дополнительные полоски, изменить цвет рукавов или манжет, а также заказать надписи латиницей разными шрифтами, включая готический и Letterman (шрифт, используемый в логотипе программы телеведущего Дэвида Леттермана). Вещи будут вязать по заказу; срок исполнения — две недели. Цена мужского или женского свитера составит 198 долларов; программа начнет действовать для покупателей из США и некоторых европейских стран в четверг, 16 ноября. О доступности сервиса для покупателей из России пока не сообщается.

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Американская компания Ralph Lauren Corporation основана в 1967 году модельером Ральфом Лореном. Первый бутик открылся в 1969-м в Нью-Йорке на Манхэттене. В настоящее время бренд выпускает мужскую, женскую, детскую одежду, аксессуары из шелка и кожи, часы, парфюмерию, предметы роскоши, объекты интерьера, а также товары для дома. Ralph Lauren Corporation разрабатывает коллекции для выхода сборной США на церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр и церемонии награждения.