Москвичам предложили мокасины из аллигатора за четверть миллиона

Модный бренд Ralph Lauren выпустил мужские мокасины из кожи аллигатора черного либо светло-коричневого цвета специально для московских бутиков марки, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Туфли-мокасины на небольшом каблуке, без шнурков, с особыми армированными швами украшает фурнитура с пряжкой в виде стремени оттенка состаренной латуни. Стоимость модели — 258 000 рублей.
В июне сообщалось, что Ralph Lauren в 2017 году отмечает 10-летие официального присутствия в России и в честь этого события представил две лимитированных серии своих знаковых сумок. Отмечалось, что знаковая женская модель Ricky, названная в честь жены дизайнера Ральфа Лорена, выполнена из кожи наппа цвета золотистый металлик лимитированной серией из 20 экземпляров.
Американская компания Ralph Lauren Corporation основана в 1967 году модельером Ральфом Лораном. Первый бутик открылся в 1969-м в Нью-Йорке на Манхэттене. В настоящее время бренд выпускает мужскую, женскую, детскую одежду, аксессуары из шелка и кожи, часы, парфюмерию, предметы роскоши, объекты интерьера, а также товары для дома. Ralph Lauren Corporation разрабатывает коллекции для выхода сборной США на церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр и церемонии награждения.