Ralph Lauren создал «золотую» сумку специально для России

Бренд Ralph Lauren в 2017 году отмечает 10-летие официального присутствия в России и в честь этого события представил две лимитированных серии своих знаковых сумок. Об этом сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 6 июня.

Знаковая женская модель Ricky, названная в честь жены дизайнера Ральфа Лорена, выполнена из кожи наппа цвета золотистый металлик лимитированной серией из 20 экземпляров. На металлической пластинке внутри сумки нанесена гравировка с надписью Limited Edition и упоминанием 10-летнего юбилея марки.

Мужская модель Cooper, дизайн которой навеян формой седельных сум XIX столетия, выпущена для российского рынка лимитированной серией из 10 экземпляров. Сумка сшита из черной кожи наппа с контрастной фиолетовой подкладкой и также снабжена пластинкой с гравировкой Limited Edition. Металлическая фурнитура моделей покрыта золотом.

Фото: Ralph Lauren 1 /3

Американская компания Ralph Lauren Corporation основана в 1967 году. Первый бутик открылся в 1969-м в Нью-Йорке на Манхэттене. Сейчас бренд выпускает одежду, аксессуары, часы, парфюмерию, предметы роскоши, а также товары для дома. В мае марка представила новые часы из коллекции Safari — модель RL67.