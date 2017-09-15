Ценности
 

Ralph Lauren показал новую коллекцию в личном гараже Лорена

Перейти в «Мою Ленту»

Американская марка Ralph Lauren представила новую коллекцию одежды осень-зима 2017 на неделе моды в Нью-Йорке. Шоу прошло в личном гараже Ральфа Лорена. Об этом говорится в сообщении компании, полученной редакцией «Ленты.ру» в пятницу, 15 сентября.

Показ линейки September collection состоялся в рамках концепции see now buy now («увидел — купил» — возможность моментальной покупки понравившейся вещи сразу после завершения показа).

В июне сообщалось, что Ralph Lauren в 2017 году отмечает десятилетие официального присутствия в России и в честь этого события представил две лимитированных серии своих знаковых сумок. Отмечалось, что знаковая женская модель Ricky, названная в честь жены дизайнера Ральфа Лорена, выполнена из кожи наппа цвета золотистый металлик лимитированной серией из 20 экземпляров.

Американская компания Ralph Lauren Corporation основана в 1967 году. Первый бутик открылся в 1969-м в Нью-Йорке на Манхэттене. Сейчас бренд выпускает одежду, аксессуары, часы, парфюмерию, предметы роскоши, а также товары для дома.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москвичам предложили Dolce&Gabbana и Ralph Lauren со скидкой
Ralph Lauren создал «золотую» сумку специально для России
Ralph Lauren сделал часы для любителей сафари
Последние новости
Против президента Бразилии выдвинули новые обвинения
Немцы устроили беспорядки в Лондоне перед матчем Лиги Европы
В Москву пришла уже пятая турецкая авиакомпания
Преступник затроллил полицейских под объявлением о своем розыске
Генпрокурор Венесуэлы заявил об угрозах убийством в свой адрес
Объяснено нежелание женщин заниматься сексом
Трамп подписал закон с осуждением расизма
Ценности
Ценности00:0214 сентября
Алена Ефимова

«Самые хреновые клиенты — друзья или родственники»

Что мучает татуировщиков в России
16:2914 сентября

Reebok и Cottweiler выпустили «коллекцию будущего»

00:11Сегодня

Шер спела в рекламе Gap

18:3114 сентября

Хронограф Пола Ньюмана продадут с торгов в Нью-Йорке

Ценности00:0813 сентября
Алан Уттенховен

«В Сибири, когда машина глохнет, водитель замерзает насмерть»

Когда Lexus станет полностью электрическим и начнет летать
13:5014 сентября

Коты сыграли главную роль в новом рекламном ролике Givenchy

15:4714 сентября

Jimmy Choo предложил клиентам персонализировать туфли

10:5514 сентября

Виктория Бекхэм показала новую коллекцию одежды и косметики одновременно

Ценности00:0410 сентября
Ота Томоюки

«Быть привлекательными хотят не только российские девушки»

Японские модники могут потрясти даже дам в хиджабах
13:3714 сентября

Новым амбассадором Michael Kors стала популярная китайская актриса

14:2514 сентября

Маколей Калкин снялся в короткометражке Kenzo

03:0314 сентября

Ballin предложил поохотиться за сокровищами в ботильонах и бомбере

Россия
«Мучение, а не жизнь»
Куда может завести дискуссия об ответственности за рождение больных детей
Владимир Путин и Алмазбек АтамбаевГости-противники
На «даче» у Путина разминулись непримиримые враги
Власти Москвы отказались считать вандализмом погромы в «Зарядье»
Адвокат Новиков с битой набросился на активиста из-за фото Немцова
Сергей УдальцовГотовьтесь, пацаны
Сергей Удальцов посидел, отдохнул и вновь взялся за старое
Программы капремонта домов и подъездов в Подмосковье сочли успешными
Яму на омской дороге засыпали картошкой
Все материалы
Мир
Members of the Philippine National Police Special Action Force ride on a truck in Iligan, as government forces continue their assault against insurgents from the Maute group, who have taken over large parts of Marawi City, Philippines June 24, 2017. REUTERS/Jorge Silva TPX IMAGES OF THE DAYОй, джихад!
Высмеивающий США Дутерте не может навести порядок у себя в стране
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
Против президента Бразилии выдвинули новые обвинения
Генпрокурор Венесуэлы заявил об угрозах убийством в свой адрес
Южнокорейские военные запустили собственную баллистическую ракету
Трамп подписал закон с осуждением расизма
США внесли две украинские авиакомпании в список санкций
Все материалы
Бывший СССР
Ukrainian President Petro Poroshenko, left, and European Council President Donald Tusk walk between the EU and Ukrainian flagsДурные ассоциации
Кто выиграл от сближения Украины с Евросоюзом
На рідну мову
Новый украинский закон об образовании обидел европейских соседей
На Украине назвали причины углубления дна Азовского моря
Мэр Днепропетровска сравнил Саакашвили и его сторонников с цирком животных
Депутат Рады выставил на продажу свой особняк в Крыму
В Казахстане неизвестные осквернили памятник советским воинам
Гопак стал национальным видом спорта на Украине
Все материалы
Финансы
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Миллиард в эфире
Кто они — богачи эпохи биткоина
И снова опустили
Почему россиянам стоит забыть о пенсиях
Закрытие банка «Югра» ударило по населению
Рост задолженности россиян ускорился почти на четверть
Зарплаты женщин в России оказались на четверть меньше мужских
Украина выплатит 29 миллиардов долларов внешнего долга до 2023 года
Все материалы
Бизнес
Простая радость трат
Рассказ об аутлете Offprice, выросшем за два с половиной года в семь раз
Дмитрий Серёгин: Приближение побочных эффектов
Как поправки в закон о торговле сказались на ретейле и покупателях
«Потребности клиентов вынуждают нас стать event агентством»
Директор Ministerstvo Catering Company Геннадий Хохряков о специфике работы в России
Арбитраж признал банкротом Carlo Pazolini
ФАС заинтересовалась рекламой мужского клуба
Россия помирилась с ExxonMobil
Станислав Пушпур возглавил pr-агентство «Тайный Советник»
Все материалы
Силовые структуры
Преждевременная эвакуация
Кто стоит за волной телефонного терроризма в России
На донышке
Какие криминальные тайны скрыты в российских водах
Фото с места происшествияБойцы «Христианского государства»
Жертвы православных экстремистов просят помощи у ФСБ
По делам о телефонном терроризме задержаны подростки-подражатели
Замглавы ФСИН Коршунова арестовали по делу о растрате
Настрелял на пожизненное
Суд вынес приговор убийце девяти человек в Тверской области
Попытавшийся покончить с собой в Белгороде мужчина умер в больнице
Все материалы
Наука и техника
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Космический пельмень
Раскрывшая тайны Сатурна миссия закончится катастрофой
День Х
Три iPhone и много приятных бонусов c презентации Apple
Объяснено нежелание женщин заниматься сексом
Найден способ управления продолжительностью жизни
Раскрыта главная опасность кошек для человека
Названа настоящая причина возникновения кариеса
Все материалы
Спорт
Даниил КвятКвят, Квят, Квят
Единственного российского пилота «Формулы-1» ненавидят соперники и боссы
Правый коронный, правый похоронный
Однорукий боец бросает вызов UFC
Бублик забил ударом между ног
Немцы устроили беспорядки в Лондоне перед матчем Лиги Европы
«Зенит» разгромил «Вардар» на старте Лиги Европы
Глава дайверской федерации Удмуртии погиб в сочинской подводной пещере
Шарапова назвала причины употребления мельдония
Все материалы
Культура
А убийца — садовник
Почему Агата Кристи, Шекспир и Конан Дойл обвиняли в убийствах невиновных
«Все мы шизофреники»
Кто снял главную кинопровокацию года и победил с ней на Каннском фестивале
XXX-файлы
«Глубокая глотка» и эстетика порно в красочных постерах прошлого
Селене Гомес пересадили почку актрисы из «Добейся успеха»
Оксимирон назвал дату рэп-баттла с американцем Dizaster в Лос-Анджелесе
Писательница Амели Нотомб подала в суд на домогавшуюся ее поклонницу
Робот впервые подирижировал симфоническим оркестром
Все материалы
Интернет и СМИ
Иван УргантПокидались пометом: Ургант рассорился с Соловьевым
Что стоит за конфликтом двух главных звезд российского телевидения
Глубже даркнета
Что скрывается в самой анонимной сети мира
Преступник затроллил полицейских под объявлением о своем розыске
В сети опешили от фотографии сосков Марио
Россия обогнала Европу по интересу к порно с трансгендерами
Журнал Focus извинился за оскорбление Путина
Найден способ найти скрытые сервисы в Tor
Все материалы
Ценности
Алена Ефимова«Самые хреновые клиенты — друзья или родственники»
Что мучает татуировщиков в России
Выйди на улицу голой
Рианна в окружении фриков на Нью-Йоркской неделе моды
Алан Уттенховен«В Сибири, когда машина глохнет, водитель замерзает насмерть»
Когда Lexus станет полностью электрическим и начнет летать
Ralph Lauren показал новую коллекцию в личном гараже Лорена
Шер спела в рекламе Gap
Хронограф Пола Ньюмана продадут с торгов в Нью-Йорке
Jimmy Choo предложил клиентам персонализировать туфли
Все материалы
Путешествия
Fake Taxi
За границей стоит садиться в автобус, а не в чужую машину
Umashima and Kurushima Bridges in Seto Inland Sea, JapanСикоку стоит
Зачем туристам ехать в глухие японские окраины
Найден самый невезучий в мире путешественник
В Москву пришла уже пятая турецкая авиакомпания
Российского туриста нашли повешенным в Анталье
В Дубае появится плавучая Венеция
Треть российских туристов проведет осенний отпуск в Турции
Все материалы
Из жизни
Лорен АддерлиДрянная девчонка
Брошенная девушка два года пугала бывшего толпой выдуманных людей
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Акробаты на площади в Берлине«В Москве нет такой свободы»
История россиянки, уехавшей учиться в Германию
Умерла старейшая в мире панда
Десятки молодых моржей погибли в давке на Аляске
Фрагмент 130-тонного сгустка жира из лондонской канализации купит музей
Спасение антилопы от крокодила сняли на видео
Все материалы
Главные премьеры Франкфуртского автосалона
Самые важные новинки главного европейского моторшоу. Часть 2
Концепты Франкфуртского моторшоу
Самые интересные и необычные прототипы автосалона
Новинки Франкфуртского автосалона
Самые важные премьеры главного европейского моторшоу. Часть 1
Что стало с автозаводами Российской империи и СССР
РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили
В BMW назвали пикап «Мерседеса» ужасным
Обновленный Toyota Land Cruiser Prado получил первый тюнинг
С гигантской стоянки в США угнали выкупленные из-за «дизельгейта» машины
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы