Ralph Lauren показал новую коллекцию в личном гараже Лорена

Американская марка Ralph Lauren представила новую коллекцию одежды осень-зима 2017 на неделе моды в Нью-Йорке. Шоу прошло в личном гараже Ральфа Лорена. Об этом говорится в сообщении компании, полученной редакцией «Ленты.ру» в пятницу, 15 сентября.

Показ линейки September collection состоялся в рамках концепции see now buy now («увидел — купил» — возможность моментальной покупки понравившейся вещи сразу после завершения показа).

В июне сообщалось, что Ralph Lauren в 2017 году отмечает десятилетие официального присутствия в России и в честь этого события представил две лимитированных серии своих знаковых сумок. Отмечалось, что знаковая женская модель Ricky, названная в честь жены дизайнера Ральфа Лорена, выполнена из кожи наппа цвета золотистый металлик лимитированной серией из 20 экземпляров.

Американская компания Ralph Lauren Corporation основана в 1967 году. Первый бутик открылся в 1969-м в Нью-Йорке на Манхэттене. Сейчас бренд выпускает одежду, аксессуары, часы, парфюмерию, предметы роскоши, а также товары для дома.