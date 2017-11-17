Модники умилились сумкам в виде кубика Рубика и картошки фри

Американский бренд аксессуаров класса люкс Judith Leiber выпустил новую линию сумок-клатчей в ценовой категории 400-500 долларов. Об этом сообщает WWD.
Среди прочих моделей в коллекции представлены клатчи в виде пакетика с картофелем фри, полностью покрытого цветными стразами, и кубика Рубика. Коллекцию разработала дизайнер Ди Оклеппо Хилфигер (Dee Ocleppo Hilfiger), супруга дизайнера и предпринимателя Томми Хилфигера, пришедшая на работу в Judith Leiber в 2017 году.
Фотографии моделей размещены в Instagram-аккаунте бренда и вызвали оживленное обсуждение среди пользователей. Их назвали «милотой» (so cute) и выразили пожелание, чтобы бренд выпустил футляры для смартфонов в том же дизайне.
Ранее сообщалось, что модный бренд Helmut Lang выпустил женскую сумку из специального металлизированного материала, из которого изготавливают упаковки для замороженных продуктов, предлагаемые в супермаркетах. Аксессуар с двумя ручками и небольшим логотипом производителя на лицевой стороне продается за 320 долларов.