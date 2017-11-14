Helmut Lang выпустил женскую сумку-морозильник за 320 долларов

Модный бренд Helmut Lang выпустил женскую сумку из специального металлизированного материала, сообщает Highsnobiety.

Из такого материала изготавливают упаковки для замороженных продуктов, которые предлагают в супермаркетах. Аксессуар с двумя ручками и маленьким логотипом производителя на лицевой стороне продается за 320 долларов.

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Ранее сообщалось, что Хельмут Ланг выпустил фирменную сумку в виде большого мешка для сбора мусора. Он изготовлен из натуральной кожи ягненка и представлен в нескольких вариантах: лакированный, с эффектом потертостей и металлизированный. Стоимость сумки составляет 450 долларов.

Австрийский дизайнер одежды Хельмут Ланг специализируется на создании одежды сегмента прет-а-порте в стиле минимализма. Собственный бренд открыл в 1984 году. В настоящее время бренд Helmut Lang принадлежит японскому холдингу Fast Retailing, в который также входит компания-производитель одежды сегмента массмаркет Uniqlo.