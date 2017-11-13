Молодежный бренд снял в рекламе 60-летнюю Бруни в полупрозрачном топе

Молодежный бренд женской одежды, обуви и аксессуаров Monki выпустил рождественский лукбук, в котором снялась 60-летняя модель Алекс Бруни. Об этом сообщается на сайте производителя.

Кроме пожилой Бруни, в лукбуке снялись plus-size модель София Флауэр, модели с веснушками и сильно оттопыренными ушами и другие девушки нестандартной внешности.

Фото: Monki

Они представили блестящие топы, платья из бархата, полупрозрачные топы с яркими принтами, свитшоты oversize, расшитые золотистыми пайетками, мини-юбки из лакированной эко-кожи, сумочки в виде сердечек и другую одежду и аксессуары для вечеринок.

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В начале 2017 года сообщалось, что Monki впервые в своей истории выпустил лукбук коллекции нижнего белья с неретушированными фотографиями моделей. Слоган рекламной кампании гласил: «Только позитив».

Компания Monki основана в 2006 году, входит в группу H&M. Производит женскую одежду и аксессуары в молодежном стиле. Магазины бренда представлены в европейских странах, Японии и Китае. В России магазины Monki открыты в Москве, Ярославле, Уфе и Самаре.



