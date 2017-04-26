Monki дала советы лентяйкам

Видео: Monki / YouYube

Шведская марка молодежной женской одежды и аксессуаров Monki запустила ролик под названием 1-800-LAZY-ECO в поддержку экологичного образа жизни «для лентяек», сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в среду, 25 апреля.

Девушкам предлагается не стирать одежду целиком, а только застирывать пятна, либо выбирать при стирке в стиральной машине низкую температуру воды. Сушить одежду рекомендуется не в машине, а на солнце. Monki также советует клиенткам перешивать или сдавать в переработку старую одежду и не носить натуральный мех.