Dolce & Gabbana порвали британский флаг на юбки

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana представил в Лондоне очередную женскую кутюрную коллекцию Alta Moda и мужскую коллекцию индивидуального пошива Alta Sartoria, сообщает The Telegraph.

Собственно коллекция и антураж показа, который прошел во флагманском магазине дома на Old Bond Street, были навеяны британской символикой — от флага Великобритании Union Jack до фильма «101 далматинец», действие которого происходит в Лондоне. На подиуме появлялись модели в платьях с пышными газовыми юбками с принтом под британский флаг, в коктейльных платьях с пайетками (также в виде Union Jack), в белых пальто с черными «далматинскими» пятнами и меховыми воротниками, а также кружевных платьях с треном, напоминающих аристократические наряды belle epoque.

Фото: Dolce & Gabbana 1 /2

Мужскую коллекцию Alta Sartoria составили классические костюмы и пальто с легким эксцентрическим флером, свойственным Dolce & Gabbana.

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Ранее сообщалось, что Dolce & Gabbana совместно с производителем пасты Pastificio Di Martino выпустит капсульную коллекцию пасты. Макароны будут продаваться в подарочном наборе, который включает в себя четыре упаковки пасты разной формы с логотипом компании, а также фирменный фартук.

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году. Первый бутик марки открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кемпбелл и другие. Право на использование бренда в производстве косметики и парфюмерии принадлежит корпорации Shiseido Group.