Dolce & Gabbana начнут продавать макароны

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana совместно с производителем пасты Pastificio Di Martino выпустит капсульную коллекцию пасты. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что выпуск приурочен к новогодним и рождественским праздникам. Макароны будут продаваться в подарочном наборе, который включает в себя четыре упаковки пасты разной формы с логотипом компании, а также фирменный фартук. Набор стоимостью 110 долларов, поступит в продажу 15 ноября.

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Всего в магазины направят около пяти тысяч экземпляров, тысячу — в США

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году. Первый бутик марки открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кемпбелл и другие. Право на использование бренда в производстве косметики и парфюмерии принадлежит корпорации Shiseido Group.