Россиянам предложили пахнуть опопонаксом

Парфюмерное подразделение модного бренда Dolce & Gabbana представило новые ароматы Amber Skin («Янтарная кожа») и Amber Sun («Нежная кожа»). Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 8 ноября.

Новинки входят в линию эксклюзивной парфюмерии бренда Velvet Collection. Композицию Amber Skin разработал парфюмер Кристоф Рейно, Amber Sun — Франк Фелкл. Первый аромат построен вокруг сердечной ноты лабданума и раскрывается аккордом итальянского бергамота, лавандовой эссенции, мирры, опопонакса (смолистой камеди дерева ферулы), цитрусовых и цветов ириса. Вторая композиция включает ноты иланг-иланга, пачули, уда, олибанума (смолы деревьев рода Босвеллия), сандала, ванили, ладанника. Оба аромата объединяют амбровые ноты.

Стоимость аромата в России начинается с 19 550 рублей (за флакон объемом 50 миллилитров).

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Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году. Первый бутик марки открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кемпбелл и другие. Право на использование бренда в производстве косметики и парфюмерии принадлежит корпорации Shiseido Group.

Осенью 2017 бренд Dolce&Gabbana представил новую коллекцию декоративной косметики для глаз и бровей Emotioneyes. В рекламе линии снялись дочери актера Сильвестра Сталлоне — модели Систин и София.