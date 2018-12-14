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Microsoft нашел новое применение Windows 95

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Сотрудники американской компании Microsoft поддержали традицию выпуска «уродливых свитеров» (ugly sweaters) к Рождеству. Об этом они объявили в Twitter.

В четверг, 13 декабря, на официальной странице Microsoft появился пост с фотографиями джемпера с изображением фирменного логотипа операционной системы Windows 95.

«Представляем последнее пользовательское программное обеспечение Windows 95. Хотите получить уродливый свитер Windows? Пишите нам в личные сообщения, и мы подарим их нескольким счастливчикам», — говорится в сообщении.

Публикация получила тысячи лайков, ретвитов и восторженных комментариев.

В октябре портал BoredPanda составил подборку нелепых принтов на одежде незнакомцев, которые пользователи опубликовали в сети. Среди них оказался розовый флисовый свитер с паттерном из небольших панд в пошлых позах. На фотографии видно, что его надел маленький ребенок.

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