В рождественском свитере усмотрели зашифрованные рисунки женской груди

Покупатели британского онлайн-ретейлера FatFace обнаружили пошлый принт на свитере, выпущенном к Рождеству. Новинку они обсудили на портале Mumsmet.

На снимке воротник бежевого джемпера окольцовывают три ряда орнамента. Два из них представляют собой одинаковые соприкасающиеся треугольники с красными точками в нижних вершинах.

Анонимная пользовательница обратила внимание, что указанный узор напоминает обнаженную женскую грудь. «Мне кажется, они даже не задумались над этим узором. Или, возможно, его создавали для нишевого рынка, где свитер не считается полноценным без изображения женской груди», — съязвила она в описании.

Наблюдение автора поста рассмешило других пользователей, и они продолжили дискуссию в комментариях. «Уже представляю в нем свою кормящую грудью подругу. Но я бы никогда такой не купила», «Невозможно этого не заметить. Жду не дождусь, когда в таких начнут ходить по улицам», «Неудивительно, что модель кусает свои пальцы», «Кто дизайнер? Я смеялась как сумасшедшая», — писали они.

Джемпер продается на сайте FatFace по цене 56 фунтов стерлингов (4,5 тысячи рублей).

В октябре 2018 года администраторы портала BoredPanda составили подборку нелепых принтов на одежде незнакомцев, которые они обнаружили в сети. Среди них оказался розовый флисовый свитер с паттерном из небольших панд в пошлых позах. На опубликованных фотографиях видно, что его надел маленький ребенок.

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