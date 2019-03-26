Бренд Zara обругали за пошлую позу ребенка в рекламе

Покупатели возмутились новой «неподобающей» рекламной кампанией испанского производителя масс-маркетовой одежды Zara. Об этом сообщает Daily Mail.

В официальном Instagram-аккаунте бренда появились снимки маленькой девочки, демонстрирующей платье из новой линии детской одежды. Пользователи соцсети раскритиковали «взрослые» позы, в которых была сфотографирована юная модель: больше всего их ужаснул снимок, на котором девочка сидела на кровати с раздвинутыми ногами.

Из-за многочисленных претензий представители Zara удалили фотографии из своего профиля, однако дискуссия продолжилась на британском портале для родителей Mumsnet.

Анонимная пользовательница опубликовала скриншоты кампании и заявила: «Лично мне все это не нравится. На мой взгляд, эти позы и вообще вся съемка неприемлема для ребенка».

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Многие разделили мнение женщины.

«Этот взрослый стиль не дает ей быть маленьким ребенком, а делает ее объектом желания. Плохо, что они постоянно выставляют в таком свете женщин, но поступать так с ребенком — недопустимо», — отметили пользователи.

«Мне это не нравится. Особенно последнее фото, на котором платье протянуто у нее между ног», — поддержали другие.

«Это очень серьезно и по-взрослому, даже не принимая во внимание сексуальность третьего фото. Дети должны играть, смеяться и радоваться жизни! Ненавижу детские фотосессии такого рода», — высказались третьи.

Журналисты издания обратились к компании Zara за комментариями, однако пока не получили ответа.

В мае прошлого года британский бренд спортивной одежды Sweaty Betty раскритиковали за «чрезмерную сексуализацию» подростков в новой рекламе укороченных топов и шорт. На сайте ретейлера разместили фотографию трех девочек, показывающих спортивную одежду с тропическим принтом. Покупатели возмутились откровенностью детских костюмов и позами моделей, назвав их «неуместными» и «провокационными».

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