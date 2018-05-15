Откровенные наряды детей возмутили родителей

Британский бренд спортивной одежды Sweaty Betty раскритиковали за «чрезмерную сексуализацию» подростков в новой рекламе укороченных топов и шорт, сообщает The Independent.

На официальном сайте ретейлера размещена фотография трех девочек, промотирующих спортивную одежду с тропическим принтом. Пользователи Twitter возмутились откровенностью детских костюмов и позами моделей, назвав их «неуместными» и «провокационными».

«Извините, но это чистая сексуализация. Нельзя продавать или промотировать ваши вещи молодым впечатлительным девушкам. Я больше не буду у вас покупать», — писали одни.

«Продавать таким способом спортивную одежду девочкам — неприемлемо. Эта одежда не только слишком сексуальна, но и недоступна тем, кто не хочет показывать свое тело. Как насчет простых, функциональных и в то же время стильных костюмов для тренировок наших дочерей?» — запротестовали другие.

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«Sweaty Betty — один из моих самых любимых спортивных брендов. Должна сказать, что я сильно разочарована этой фотографией. Я бы не хотела видеть трех свои дочерей в таком виде. Большая ошибка», — поддержали третьи.

На все претензии основатель компании Sweaty Betty Тамара Хилл-Нортон ответила, что в фотосессии принимали участие две ее дочери, племянница и модель, а на снимке девочки выглядят веселыми и беззаботными.

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