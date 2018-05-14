Восьмилетняя девочка обвинила бренд в сексизме и получила работу

Восьмилетняя жительница Уэст-Йоркшира (Великобритания) обвинила французский бренд одежды Fat Face в сексизме за то, что карманы в шортах для мальчиков оказались больше, чем в шортах для девочек. Об этом сообщает Daily Mail.

Каждое утро Элеанор Хансен собирает куриные яйца на семейной ферме и приносит их домой в карманах. Когда школьница приехала в магазин с родителями за новой парой шорт, она обнаружила, что ни одна модель в отделе для девочек не соответствует ее требованиям. Тогда Хансен пришлось купить длинные «мальчишеские» шорты карго.

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Приехав домой, разочарованная девочка написала жалобу в компанию Fat Face по рекомендации родителей. «Вообще-то девочкам тоже нужны карманы», — подчеркнула она.

Дизайнеры марки признали свою ошибку и пригласили Хансен принять участие в разработке дизайна новой коллекции детской одежды.

В феврале британский масс-маркетный производитель одежды и аксессуаров River Island пригласил детей с особенностями развития в возрасте от трех до десяти лет для участия в рекламной кампании детской коллекции. Среди моделей был мальчик с детским церебральным параличом (ДЦП) всех конечностей, слабым зрением и эпилепсией, врожденно глухонемая девочка со слуховыми имплантатами, испытывающая трудности в обучении из-за задержки речи, и четырехлетняя девочка с синдромом Дауна.

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