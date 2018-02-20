Дети с синдромом Дауна и с ДЦП снялись в рекламе британского бренда

Британский масс-маркетный производитель одежды и аксессуаров River Island пригласил детей с особенностями развития в возрасте от трех до десяти лет для участия в рекламной кампании детской коллекции, сообщает Metro.

Среди моделей — мальчик с детским церебральным параличом (ДЦП) всех конечностей, слабым зрением и эпилепсией, врожденно глухонемая девочка со слуховыми имплантатами, испытывающая трудности в обучении из-за задержки речи, и четырехлетняя девочка с синдромом Дауна. Все юные модели представляют агентство Zebedee Management, которое работает с людьми с ограниченными возможностями.

Материалы по теме Играют по-черному Нацизм и рабство просачиваются в мир моды. Все оскорблены

В феврале глянцевый журнал CR Men's Book поместил на обложку фотографии спортсменов-паралимпийцев, перенесших ампутацию. Журнал пригласил на съемку для мартовского номера спортсменов Рида Маккракена (Rheed McCracken) и Лиэма Мэлоуна (Liam Malone). Один из них позировал фотографу Стивену Кляйну, сидя в инвалидной коляске, другой — на спортивных инновационных протезах. Торсы паралимпийцев были обнажены, на них можно было рассмотреть татуировки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!