Девушка первой пригласила незнакомца на свидание и заставила его поволноваться

Незнакомка из аптеки вычислила понравившегося ей парня, нашла его номер телефона и сама пригласила на свидание, чем вызвала неоднозначную реакцию со стороны родственников молодого человека. Сестра парня требует, чтобы тот пожаловался работодателю на девушку, которая повела себя как сталкер. Взволнованный молодой человек, у которого с незнакомкой завязались отношения, обратился к пользователям Reddit за советом.

Знакомство состоялось в сентябре 2019 года. Автор поста с ником J_Marcus_1992 зашел в аптеку сети Walgreens купить матери кружку. Сотрудница магазина вслух оценила его футболку с героями сериала «Рик и Морти», после чего они разговорились. Клиенту понравилась девушка, но он так и не предложил ей встретиться. «Я чувствовал сожаление из-за этого, но позже получил сообщение с неизвестного номера. Это была она. Извинилась, что так вот написала и спросила, встретимся ли», — рассказал J_Marcus_1992.

Знакомство прошло успешно, молодые люди вместе уже три месяца. Однако после встречи с сестрой в нем зародились сомнения. Родственница потребовала пожаловаться на девушку работодателю. В пример она приводила свою ситуацию: ее преследовал человек в соцсетях. Брат отказался писать жалобу на собственную девушку, однако он опасается, что в случае его бездействия сестра сделает это сама.

Участники обсуждения на Reddit посчитали тревогу обоснованной. В комментариях многие указывали на то, что действия героини рассказа могут быть трактованы как преследование. При этом юзеры все же призвали не писать на нее заявление. «Твоя девушка не должна была так делать, но сестре нужно не лезть не в свое дело, раз ты уже сказал, что не против того, как вы познакомились», — заметил StarDatAssinum.

Ранее пользователь Reddit признался, что хранит у себя интимные фотографии бывшей девушки и не собирается их удалять. Он попросил оценить, характеризует ли это его как негодяя. Большинство комментаторов подтвердили, что он поступает неэтично.

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