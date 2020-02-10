Мужчина попросил 16-летнюю дочь не общаться с ним и разгневал всех

Пользователь Reddit с ником Throwawaypaoqi рассказал о том, как впервые встретился со своей 16-летней дочерью. Он отверг желавшую общаться с ним девушку и во время разговора попросил ее никогда больше не пытаться связаться с ним. Его поступок разгневал комментаторов, и они встали на сторону девушки.

32-летний мужчина сообщил, что был слишком молодым, чтобы стать отцом, когда его бывшая девушка забеременела. Он предупредил, что бросит ее, если она оставит ребенка, а после попросил никогда не выходить с ним на связь, кроме тех случаев, когда ей нужны будут деньги для ребенка.

Мужчина отметил, что за два года до описываемых событий он женился на другой женщине. Сейчас они вместе воспитывают годовалого сына.

По его словам, дочь написала ему на Facebook и попросила о встрече. Он согласился и рассказал девушке, что беременность была незапланированной. «Я уважаю тебя, за то, что ты пришла увидеться со мной. Но я не хочу никаких отношений с тобой. У меня сейчас есть семья. Пожалуйста, не пытайся больше связаться со мной», — добавил он.

Мужчина поделился подробностями произошедшего со своей сестрой, и она посчитала, что он поступил ужасно. С ней согласилось большинство пользователей Reddit. В комментариях люди начали сочувствовать отвергнутой дочери и упрекать автора поста в том, что он поступил ужасно.

Многие отметили, что на месте его жены задумались бы о том, может ли отказавшийся от одного своего ребенка мужчина быть хорошим отцом для другого ребенка. Пользователи также напомнили мужчине о том, что его дочь нисколько не виновата в произошедшем. «В будущем тебе придется объяснять сыну, почему ты отказался от общения с его сестрой», — добавил FloptimusCrime8.

Ранее пользователи Reddit поддержали мужчину, который пожаловался на ссору с подругой. Девушка сравнила боль от утраты своей собаки с болью, которую он испытывал после смерти сына. Сопоставление показалось неуместным как автору поста, так и большинству комментаторов.

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