Мужчина назвал женщин с татуировками непривлекательными и вызвал спор в сети

Пользователь Twitter с ником «Слово и дело» опубликовал пост с критикой делающих татуировки девушек: по его мнению, это непривлекательно для мужчин. За сутки с половиной пост набрал около трех с половиной тысяч лайков, однако в комментариях многие не согласились с невзлюбившим рисунки на женском теле автором, что вызвало спор.

Многих пользователей возмутило мнение юзера, считающего, что при выборе того, как выглядеть, девушки должны ориентироваться на мнение мужчин, а не на собственный вкус.

«Вы фатально заблуждаетесь, думая, что девушек интересует мнение мужчин по поводу их татуировок», — высказался «Передурок». Микроблогерша с ником «Ко_Варька» добавила, что не знает ни одной женщины, которой бы нравились непрошеные комментарии по поводу татуировок.

Нашлись и такие пользователи, которые решили поделиться личными предпочтениями и заявили, что им татуированные девушки нравятся. «Я, конечно, фетишист, но красивое тело в красивых тату для меня априори более возбуждающее и эстетически привлекательное, чем красивое тело без тату. И я уж точно такой не один», — рассказал киевлянин с ником DT.

Впрочем, некоторые комментаторы согласились с автором поста. @Miroslav_Twit сообщил, что у него татуированные девушки сразу вызывают «ассоциации с зоной и шансоном». Продолжив эту тему, «АццкийТролль» отметил, что ему женщины (и не только женщины) с тату напоминают клейменных коров. А микроблогерша Нина Савицкая предположила, что с помощью такой бодимодификации люди маркируют свой низкий интеллектуальный уровень: «Ну почему же. Они привлекательны для таких же татуированных мужчин и парней. Дебил дебила видит издалека».

Ранее пользователи Twitter обсуждали фразы, услышав которые на первом свидании человек точно не захочет отправиться на второе. К особенно раздражающим высказываниям многие отнесли вопросы о прошлых отношениях и причинах разрыва, негативные высказывания в адрес бывших партнеров, вопросы о зарплате.

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