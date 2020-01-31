Полная блогерша обогнала худую по количеству лайков и упрекнула ее в зависти

Полная блогерша из Воронежа с ником «Зеленояблочная» опубликовала в Twitter две фотографии в нижнем белье, решив таким образом опровергнуть то, что «толстые девушки сексуальными и красивыми быть не могут». В результате она обогнала по количеству лайков худую блогершу из Украины с ником «Оторву твой закусенец». Последняя выложила похожее фото и возмутилась, что набрала меньше положительных отметок, несмотря на то что ее тело ближе к модельным стандартам, а в итоге получила упреки в зависти.

Кто-то принялся благодарить девушку за помощь в принятии себя, а кто-то упрекнул ее в пропаганде нездорового образа жизни. Несмотря на противоречивую реакцию, пост «Зеленояблочной» набрал за два дня более 13 тысяч лайков.

Этим оказалась недовольна украинка. Блогерша посчитала, что то, что ее собственная похожая фотография получила меньше социального одобрения, свидетельствует о неправильных стандартах общества. По ее мнению, сегодня больше поддерживается не самосовершенствование и работа над собой, а «наплевательское отношение к своему телу и здоровью».

Скриншот: Twitter

Комментаторы поста «Оторву твой закусенец» посчитали, что украинка сравнивает себя с россиянкой, пытаясь выглядеть более выгодно на ее фоне, и ведет себя токсично. Некоторые предположили, что она просто завидует количеству лайков и обладает низкой самооценкой.

Девушке также указали на то, что выкладывать фотографии других людей без их разрешения некорректно. «Я не понимаю, какое вы вообще имеете право публиковать чужие фотографии, да еще и с целью унизить их автора. Я считаю это крайне мерзким. Мы молодец, что имеете такое тело, та девушка молодец, что имеет другое тело. Что плохого в том, чтобы выглядеть так, как хочется, а не так, как требует общество», — написала @Law4WMxPubuxn44.

В ветке обсуждения отметилась также сама «Зеленояблочная»: «А, так ты просто завидуешь. Ну ок, это можно понять. Не комплексуй, будет и у тебя когда-нибудь 10 тысяч лайков».

Украинка не согласилась с обвинениями и поделилась историей о том, что сама проходила долгую терапию, добавив: «Такое тело не далось мне просто так».

Ранее «Зеленояблочная» рассказывала в Twitter о трудностях жизни полных людей в России. Девушка назвала себя полной и призналась, что устала слушать рассуждения других людей о себе, поэтому решила сама перечислить основные проблемы, с которыми регулярно сталкивается.

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