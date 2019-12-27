Пышная девушка рассказала о трудностях жизни полных людей в России

Пользовательница Twitter с ником «Лисица и яблоки» рассказала о трудностях, которые испытывают полные люди в России. Честность и открытость микроблогерши поддержали тысячи пользователей.

Девушка назвала себя полной и призналась, что устала слушать рассуждения других людей о себе. Она пообещала за каждый лайк один факт о себе. Теперь в треде несколько десятков постов: в них она перечислила основные проблемы, с которыми ежедневно сталкивается.

Zelenoyablochka весит 114 килограммов при росте 165 сантиметров. Ей непросто подбирать одежду, поскольку далеко не во всех магазинах есть большие размеры. Джинсы автор треда носит редко из-за строения ног. «Ляшечки трутся друг о дружку и на джинсах протирается дырка», — пояснила пышная девушка.

Пользовательница отметила, что из-за набора веса у нее увеличилась грудь, что в обществе считается плюсом. Однако из-за большого размера ей порой тяжело спать на боку. Но больше всего ее беспокоят растяжки на коже, а наибольший дискомфорт она испытывает в летнее время — из-за страха перед открытой одеждой.

По словам микроблогерши, у нее вызывает раздражение, когда худые подруги называют себя толстыми, но рассказчица старается относиться к этому спокойно.

В комментариях были как положительные отзывы о треде с благодарностями за открытость, так и негативные сообщения с предложением девушке подумать о похудении. «Лисица и яблоки» жестко отвечала некоторым из хейтеров, а также писала комплименты другим юзерам, публиковавшим свои истории.

Ранее телеведущая Елена Малышева поделилась рекомендациями, как сохранить фигуру во время новогодних застолий. Советы худеющим она дала вместе с героинями передачи «Жить здорово!», которые успешно сбросили лишний вес.

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