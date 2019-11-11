Соловьев похвастался популярностью у девушек при весе в 160 килограммов

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что в прошлом был востребован у девушек, несмотря на лишний вес. Воспоминаниями об этом он поделился в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1».

«Я и в этом весе играл в футбол и занимался боевыми искусствами. И девчонки любили. Женщин это не волнует», — заметил он. Ведущий отметил, что раньше весил 160 килограммов, а третья супруга, Эльга Сэпп, была «размером с его ногу».

По признанию ведущего, он поправился из-за любви к еде. «То, как я ел — это было произведение искусства. Это лукулловы пиры, я мог съесть все. Я уничтожал любую еду, которой не повезло оказываться на моем пути. Я делал это вкусно, с наслаждением, остроумно», — вспомнил журналист.

По словам Соловьева, похудеть он решил не из-за проблем со здоровьем, а для новой работы. «Изначально проблема была простая. Меня уволили с канала, когда он назывался ОРТ (ныне Первый канал — прим. «Ленты.ру»). [Гендиректор ОРТ] Константин Львович Эрнст не видел никаких перспектив во мне как ведущем. Я ему был не нужен. Меня позвал [телепродюсер] Александр Левин. Он был тогда на канале ТВ-6», — объяснил гость программы.

Левин предложил ему попробовать поработать на канале, но выдвинул условие. «Мне надо, чтобы ты похудел. Чтобы ты отличался по картинке от того Соловьева, который был», — процитировал его ведущий. Журналист добавил, что это и стало основным стимулом.

Соловьев с 2010 года работает на телеканале «Россия 1». Он вел программу «Поединок», в настоящее время на канале выходит программа «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». До ВГТРК работал на НТВ, где вел передачи «К барьеру!» и «Воскресный вечер». Он также регулярно ведет эфиры передачи «Полный контакт» на радиостанции Вести FM, которая тоже принадлежит госхолдингу ВГТРК.

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