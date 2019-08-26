Телеведущая сравнила полных людей с мертвецами и ушла из профессии

Египетская телеведущая Рихам Саид (Reham Saeed) отказалась работать в журналистике после того, как ее высказывания о полных людях вызвали шквал критики. Об этом пишет Gulf News.

Возмущение зрителей вызвали произнесенные Саид слова в эфире передачи «Sabaya» («Молодые девушки») на местном частном телеканале Al Hayat. «Полные люди похожи на трупы. Они отягощают свою семью и государство», — заявила Саид.

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Она добавила, что девушки в абайе (традиционное арабское женское платье с рукавами без пояса — прим. «Ленты.ру»), которым сложно ходить из-за полноты, выглядят некрасиво. «Так вы теряете часть своей женственности», — заключила ведущая.

Инцидентом занялся египетский медиарегулятор, куда подал жалобу национальный Совет женщин. Представители ведомства объявили о том, что проведут беседу с Саид. Кроме того, дело телеведущей будет рассмотрено в суде. Первое слушание запланировано на 14 октября.

Телеканал Al Hayat отстранил журналистку от работы до окончания разбирательств. Саид публично извинилась перед всеми, кого оскорбила, и сказала, что не хотела никого обидеть. «Против меня развернута целая кампания. Поэтому я ухожу из индустрии. Пришло время отдохнуть и позаботиться о детях», — резюмировала она.

Ранее в августе ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения.

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