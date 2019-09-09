Самая тучная в мире модель вышла на подиум и похвасталась грудью

Самая тучная в мире модель Тесс Холлидей приняла участие в Нью-Йоркской неделе моды. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте в воскресенье, 8 сентября.

Плюс-сайз-модель вышла на подиум в рамках показа американского бренда Chromat. На ней было белое платье с декольте и надписями Sample Size («образцовый размер») из коллекции весна-лето 2020. Наряд Холлидей стилисты дополнили синими серьгами, белыми сандалиями на каблуках и ярким макияжем.

Во время шоу Холлидей прошла к краю подиума, наклонилась и обратила внимание зрителей на свою грудь, приподняв ее руками.

В августе Тесс Холлидей опубликовала откровенную фотографию и получила сочувствие со стороны подписчиков. Девушка сфотографировала себя в зеркале, повернувшись к нему боком и прикрыв грудь рукой. Из одежды на ней были только трусы. «Это не бодипозитив. Если ты действительно любишь себя, ты будешь выбирать для себя только самое лучшее как физически, так и ментально», — встревожились комментаторы.

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