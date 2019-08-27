Фанаты пожалели самую тучную в мире модель под ее откровенным снимком

Самая тучная в мире модель Тесс Холлидей опубликовала откровенную фотографию и получила сочувствие со стороны подписчиков. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

Девушка сфотографировала себя в зеркало, повернувшись к нему боком и прикрывая грудь рукой. Из одежды на ней были только трусы. «Представьте, что вам наконец разрешили полюбить себя такими, какие вы есть… Это очень сильно, и я вам это рекомендую», — подписала пост модель.

Многие поклонники похвалили Холлидей за пропаганду бодипозитива. «Я люблю тебя такой, какая ты есть, и это навсегда!» — написала одна из них.

Фото опубликовано @tessholliday

Однако другие посочувствовали девушке, считая ее формы губительными. «Я не возражаю против лишнего веса, меня волнует только здоровье. Сердечные приступы, варикоз, невозможность подниматься по лестнице… Я была такой, и это нормально. Люби себя на сто процентов, но помни о своем сердце, давлении и дыхании. Я не говорю, что от этого страдают все люди с ожирением, но трагедия может случиться с тобой в любой момент. Если ты не заботишься о себе, подумай хотя бы о своих детях», —высказалась одна женщина. «Это не бодипозитив. Если ты действительно любишь себя, ты будешь выбирать для себя только самое лучшее как физически, так и ментально», — добавила другая. «Я не высмеиваю тебя, но сострадаю. Нельзя искренне полюбить такое отражение в зеркале», — поддержала третья.

Публикация Тесс Холлидей собрала 55 тысяч лайков.

В июле состояние тела Холлидей серьезно встревожило ее поклонников. На видео, которое Холлидей выложила в соцсеть, она сидит под зонтом в слитном купальнике и пританцовывает. «Это выглядит болезненно. Она медленно умирает. Очень скоро ее сердце не выдержит», — написал один из зрителей.

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