Состояние тела самой тучной в мире модели встревожило фанатов

tessholliday / Instagram

Тело самой тучной в мире модели Тесс Холлидей встревожило ее поклонников. Ролик, в котором она пританцовывает на пляже, появился в Instagram в среду, 17 июля.

На кадрах Холлидей сидит под зонтом боком к камере в слитном купальнике с цветочным принтом и в солнечных очках. Сначала она пьет из пластикового стакана, а затем начинает танцевать.

Внешний вид модели ужаснул подписчиков, и они забеспокоились о ее здоровье. «Это выглядит болезненно. Она медленно умирает. Очень скоро ее сердце не выдержит», — написал один из них. «О боже, однажды ты не сможешь передвигаться. Следи за здоровьем», — попросила вторая. «Сбрасывай вес, иначе ты скоро умрешь», — предостерег еще один комментатор. «Когда я смотрю это видео, мне страшно. Тебе ведь приходиться бороться, чтобы делать самые простые вещи, например примерять обувь. Я не пытаюсь тебя оскорбить. Просто говорю по делу», — описала эмоции четвертая фанатка.

Модель не стала отвечать комментаторам.

Ранее в июле Тесс Холлидей опубликовала фотографию, на которой она запечатлена топлес. На ней девушка фотографирует себя в зеркало на камеру телефона, прикрывая обнаженную грудь ладонью. Поклонников встревожила фигура модели. «Бодипозитив? Нет, это смерть», — писали они.

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