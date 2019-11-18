Модели в бикини раздули животы на фото и завоевали одобрение в сети

Австралийские блогерши и модели Ариэлла Нисса (Ariella Nyssa) и Карина Ирби (Karina Irby), выступающие за бодипозитив, поделились серией снимков в бикини. Фотографии были опубликованы в Instagram.

На размещенных в сети фото девушки позируют на фоне бассейна в разноцветных купальных костюмах бренда Moana Bikinis, принадлежащего Ирби. Обе модели стоят в кадре боком, демонстрируя раздутые и выпяченные вперед животы.

«Вздутие живота — это нормально, и тот факт, что у меня не видно там шести кубиков, не означает, что я некрасивая», — подписала Нисса один из постов. На кадрах видео, также размещенного в рамках рекламной кампании, блогерши активно гладят и трогают себя за живот.

If you love bellies and you know it, clap your hands 👏🏻👏🏻 It’s so important not to take our bodies so seriously! Who cares if it jiggles and wiggles! Flaunt it this weekend angels 🦋🦋 @karinairby Фото опубликовано @ariellanyssa

Пользователи оценили размещенные в соцсети снимки моделей. «Я так счастлив видеть эти посты», — написал один. «Истинная правда. Потрясающие девушки», — поддержал другой. «Так приятно видеть такие тела, как мое, вместе со всеми остальными уникальными и потрясающими телами других форм и размеров», — заметил третий.

24 октября популярная американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности, пошутила над своим нижним бельем. На кадрах 31-летняя Эшли позирует перед зеркалом в обтягивающем боди-бандо. «О, да, сексатрон! Это даже не корректирующее белье, это просто трусики для жирной задницы», — прокомментировала свой внешний вид Грэм.

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