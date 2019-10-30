Модель нарядилась в белье для женщин с большой грудью и отправилась на улицу

Люксовый бренд Fleur du Mal в коллаборации с плюс-сайз моделью Пришес Ли (Precious Lee) выпустили линию нижнего белья для женщин с большой грудью. Рекламные фотографии, на которых модель позирует на улицах Парижа, появились в ее Instagram-аккаунте.

На некоторых снимках Ли одета в черный кружевной комплект, чулки и туфли на каблуках, а на других, помимо этого, — в золотистый шелковый тренч нараспашку. В таком виде модель сфотографировалась на фоне Эйфелевой башни и ресторанов.

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«Хорошее нижнее белье помогает мне чувствовать себя сильной и радоваться тому, что я женщина, которая способна на все. Я хочу, чтобы женщины с большой грудью, как у меня, не соглашались на компромиссы», — рассказала автор о новинках.

Всего в коллекцию вошли четыре предмета одежды: кружевной бюстгальтер стоимостью 168 долларов (10 тысяч рублей), тренч за 995 долларов (63 тысячи рублей), трусы с высокой талией за 138 долларов (около девяти тысяч рублей) и подвязки, которые продаются по такой же цене.

В июне полные женщины в нижнем белье прокатились на второй палубе двухэтажного автобуса по центральной улице Лондона. Участвовавшая в акции журналистка Эмили Кларксон призналась, что решилась на такой шаг, чтобы поддержать полных девушек со всего мира, а также чтобы отпраздновать десятилетие бренда нижнего белья для тучных женщин Curvy Kate.

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