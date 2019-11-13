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Модель оказалась одновременно слишком худой и слишком толстой для работы

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Эбони Мод

20-летняя британская модель Эбони Мод (Ebony Maude) пожаловалась на то, что одновременно является и слишком худой, и слишком толстой для своей работы. Об этом сообщает The Sun.

По ее словам, тяга индустрии к разнообразию вытесняет из модельного бизнеса девушек со средней фигурой, так как большим брендам нужны или очень худые манекенщицы, или плюс-сайз-модели.

Британка ходит на кастинги с 12 лет и посетила несколько сотен проб, но получила работу только однажды. Она участвовала в показе Adidas, во время которого прошла по подиуму вместе с Хайли Бибер.

У Мод узкая талия, поэтому она носит топы британского восьмого размера (XS), а в нижней части тела ей больше подходит одежда десятого размера (M). «Конечно, кастинг-директора никогда не говорят тебе в лицо: "Ты слишком жирный". Они обнимают тебя и советуют: "Тебе нужно убрать несколько дюймов с бедер" или "Тебе нужно прийти в тонус"», — рассказала она изданию.

В июне австралийская модель Симон Хольтцнагель (Simone Holtznagel) пожаловалась поклонникам в Instagram на болезненные ощущения из-за слишком большой груди. «Большая грудь ужасна, она причиняет боль, ваша спина тоже болит, спать приходится в кроп-топе. Я бы продала свою грудь по дешевке, лишь бы избавиться от нее», — написала она.

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