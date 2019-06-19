Модель пожаловалась на тяжелую жизнь с большой грудью

Австралийская модель Симон Хольтцнагель (Simone Holtznagel) пожаловалась поклонникам в Instagram на болезненные ощущения из-за слишком большой груди. На запись обратили внимание в The Sun.

«Будучи обладательницей пятого размера, я искренне не понимаю женщин, которые хотят увеличить свою натуральную грудь до моего размера, — размышляла Хольтцнагель в stories. — Большая грудь ужасна, она причиняет боль, ваша спина тоже болит, спать приходится в кроп-топе. Я бы продала свою грудь по дешевке, лишь бы избавиться от нее».

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Ранее 24-летняя модель признавалась, что во время занятий спортом ей приходится надевать два бюстгальтера, однако она любит свое тело, несмотря ни на что.

В апреле американская топ-модель Кендалл Дженнер, напротив, призналась, что не чувствует себя привлекательной из-за маленькой груди. «Формы моих сестер намного пышнее моих. У них есть грудь, а у меня нет. Я росла той самой маленькой худышкой, смотрела на моих сестер и думала: "О нет, неужели я не буду такой же сексуальной, как они?"» — поведала 23-летняя Дженнер в интервью The Telegraph.

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