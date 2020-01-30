Оптическая иллюзия с цветом кроссовок разделила пользователей сети на два лагеря

Оптическая иллюзия с цветом кроссовок Louis Vuitton разделила пользователей сети на два лагеря. Как сообщает Daily Mail, одни видят на изображении черную обувь, другие — белую.

На картинку обратил внимание юзер соцсети Twitter под ником Gino. Он предложил остальным написать, какого же цвета кроссовки. По его мнению, там изображена белая пара обуви Louis Vuitton.

Мнения микроблогеров разделились. Часть юзеров была уверена, что кроссовки черные. Однако остальные пользователи заверили, что на самом деле они белого цвета, но сфотографированы в комнате без освещения. В этом и заключается оптическая иллюзия, считают они.

«Они белые, но находятся в темном месте и фотограф сделал снимок со вспышкой, потому дизайнерские элементы Louis Vuitton так отражаются», — пояснил ClinicalCiro. «Я вижу там только черные [кроссовки], как вы разглядели белые?» — удивился подобным ответам badkindofmutual. Тем, кто видит на картинке черные кроссовки, посоветовали увеличить яркость изображения в фоторедакторе и убедиться, что на самом деле цвет обуви иной.

В феврале 2015 года в соцсетях горячо спорили о цвете платья, фотографию которого опубликовала одна из пользовательниц Facebook. Кто-то писал, что платье синего цвета с черным полосками, а кто-то настаивал, что оно бело-золотое. Из-за неправильной цветопередачи некоторые стали жертвами оптической иллюзии. Мем был так популярен, что получил название «феномен синего или белого платья».

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