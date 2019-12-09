Оптическая иллюзия с красным кругом ввела россиян в замешательство

Фотография с красным кругом стала популярна среди русскоязычных пользователей Twitter из-за оптической иллюзии. Многие подумали, что это сделанный в фоторедакторе геометрический объект, но оказалось, что на самом деле это обычный обруч.
8 декабря пользователь Twitter с ником Артем Дерягин опубликовал фотографию из метро с подписью: «Сначала не понял, а потом как понял!» На снимке были засняты пассажиры, а ноги одного из них были как будто выделены красным кругом. В интернете пользователи зачастую так подсказывают, куда нужно смотреть, чтобы увидеть какую-то незаметную на первый взгляд деталь. Однако в данном случае это был красный хулахуп, который держали в руке.
Пользователи в комментариях стали писать, что оптическая иллюзия ввела их в замешательство. «Сидеть пялиться 10 минут, а потом психануть и зайти в комменты», — отметил .slappy__08. Юзер Lucifer's Angel призналась, что лишь со временем осознала истинное «происхождение» красного круга: «Мне стыдно, что я сразу не поняла».
Некоторые юзеры стали присылать в ответ свои фотографии с красными обручами. Yaroslav Mikhaylov подсказал озадаченным пользователям, куда нужно смотреть, чтобы увидеть оптическую иллюзию — он выделил обруч красным кругом в фоторедакторе.
Ранее блогер Тори Парено (Tori Pareno) поразила фанатов трюком. Благодаря особым движениям рук создается впечатление, что они будто проходят друг сквозь друга. Оптическая иллюзия девушки набрала более полумиллиона лайков.