Оптическая иллюзия с лестницей поразила пользователей сети

Пользователей сети запутала оптическая иллюзия с винтовой лестницей на миланском стадионе «Сан-Сиро». Видео в Twitter опубликовал пользователь с ником Даниэль Холланд (Daniel Holland).

Из-за уходящих со стадиона людей кажется, что лестница вращается, хотя на самом деле она стоит на месте. «Глядя на людей, покидающих "Сан-Сиро", начинаю верить, что вся спиралевидная конструкция движется», — написал автор поста.

Мнения пользователей в комментариях разделились: некоторые решили, что это монтаж, другие предположили, что внутри объекта есть эскалатор. «Как так вышло, что она не движется? Я в растерянности», — написал один из пользователей. «Настоящий дизайн в действии», — добавил другой. «Она вращается, и меня не переубедить», — прокомментировал третий.

Твит к настоящему моменту собрал более 60 тысяч лайков, множество комментариев и почти 14 тысяч ретвитов.

В августе пользователь сети под ником Даниэль Датч (Daniel Dutch) опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, при просмотре которого кажется, что машины исчезают с дороги. Создается ощущение, будто автомобилисты сворачивают на перекрестке налево и бесследно исчезают у обрыва моста. В комментариях юзер под ником @ab041937 объяснил, что видео снимали с крыши веранды. «На крыше собралась вода и грязь, и кажется, будто это река. А ограждение напоминает мост», — добавил он.

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