Интернет и СМИ
 
Последние новости
Испытания «Ангары» решили резко сократить
Сюткину запретили въезд на Украину из-за слов о Крыме
В России выставили на продажу дома из камыша и соломы
Зеленский попросил США назначить чиновника по Донбассу и «деоккупации Крыма»
Россиянин замерз насмерть по пути на похороны замерзшего насмерть родственника
Говорившего о морали политика обнаружили пьяным и без штанов в постели коллеги
Белоруссия подняла тарифы на нефть для России
Панин возмутился издевательствами со стороны Харламова и вспомнил об Асмус
На Украине рассказали о приходящих к Зеленскому тайных гостях с колбасой
Новости партнеров

Водитель изобрел легкий способ завладеть парковочным местом и прослыл подлецом

Перейти в «Мою Ленту»
@kot__official / Twitter

Водитель Mercedes поделился легким способом завладеть парковочным местом, обманув таксиста, и разгневал пользователей соцсетей. Многие посчитали изобретенный мужчиной способ неэтичным.

Владелец авто разметил в Instagram видеозапись, на которой видно, как он заказывает такси в приложении «Яндекс.Такси», однако указывает не свое реальное местоположение, а другой адрес. Затем его заказ принимает водитель стоящего неподалеку от него автомобиля. Как только машина отъезжает, водитель Mercedes отменяет заказ и занимает освободившееся парковочное место.

Водитель опубликовал ролик в Instagram, после чего он разошелся по другим социальным сетям. Мнения пользователей Twitter относительно поступка мужчины разделились. Некоторые посчитали его идею хорошей. «Правильно сделал. Для такси есть стоянки такси, собственно», — отметил @KTYJIXY_. Однако большинство комментаторов решили, что водитель поступил некрасиво, и он прослыл подлецом. «Подловатенько как-то», — написал в Twitter fiifthwheeel. «Таксист потерял не только место, но и время, которое деньги, и бензин, который тоже деньги», — вступился за таксиста nikitagovorun.

Многие связали поведение автора видео со стереотипами о водителях Mercedes-Benz G-класса: именно этот автомобиль они узнали на записи. «Еще одна добавка к анекдотам про водителей геликов...» — отметил @polex4232.

Некоторые же усмотрели в ролике проявление куда более глубоких социальных феноменов. «Когда подлость вызывает восхищение в народе, то на этом народе можно ставить крест», — написал @ChehovMedved_. «А потом думаем, почему мы между собой не можем жить нормально — а как?» — задался риторическим вопросом @ivan23_83.

Ранее пользователей соцсетей возмутила китайская блогерша Ван Мэнъюнь (Wang Mengyun). Девушка пожаловалась на то, что начала получать угрозы убийством после публикации видео, в котором она ест суп из летучих мышей. Считается, что эти животные стали источником коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Яндекс.Еда» решила раскошелить россиян
«Ситимобил» ответила гигантской скидкой на троллинг «Яндекса»
«Яндекс» назвал любимые места пассажиров такси в Москве
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0329 января

Новые боги хайпа

TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
13:26Сегодня

Россияне в противогазах записали клип с припевом «Миллер, дай нам газ!»

13:06Сегодня

Российскую журналистку задержали в Литве

11:53Сегодня

Ургант высмеял отмену концертов Элджея и нашел новый смысл в его песнях

Интернет и СМИ00:1418 января

«Более молодая и сексуальная версия меня»

Звезда TikTok заработал на фанатах миллионы и исчез. Чтобы вернуться, ему пришлось сменить личность
10:39Сегодня

Опасные уязвимости Microsoft поставили под угрозу данные клиентов

09:43Сегодня

Блогерша съела летучих мышей и получила угрозы убийством из-за коронавируса

08:03Сегодня

Девушка шокировала любимого знакомствами с другими девушками с помощью его фото

Интернет и СМИ00:0815 января

«Расширить границы женского удовольствия»

Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
06:05Сегодня

Ведущий 40 лет проработал на телевидении и был уволен за цитату Шекспира

22:3230 января

Дуров предупредил об опасности WhatsApp

19:2730 января

Мишустин предложил включить в совет директоров Первого канала Симоньян

Россия
Новый проект КоАП назвали противоречащим посланию Путина
«Китай всегда был источником опасности»
Россия закрывает границу с Китаем из-за коронавируса. Что о нем известно — отвечает вирусолог
Кремль сообщил об угрозе завоза китайского коронавируса в Россию
На букву М
 
Кремль прокомментировал инцидент с подаренными блокадницам «батонами»
Михаил ИгнатьевПутин уволил главу Чувашии Игнатьева
Он угрожал журналистам, унижал спасателей и за десять дней потерял доверие президента
Американца Льюиса Четвертого поймали в шахте петербургского метро
Все материалы
Мир
Говорившего о морали политика обнаружили пьяным и без штанов в постели коллеги
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)Свобода по-американски
Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
Смертельный китайский вирус нашли в пятой стране Европы
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
США передумали сокращать военную помощь Украине
США раскрыли условия «сделки века»
Палестина получит независимость и землю, Израиль — мир и Иерусалим
Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
«Русские нанимали наших ветеранов»
Как участники войны в Донбассе и СБУ связаны с убийством журналиста Шеремета
На Украине рассказали о приходящих к Зеленскому тайных гостях с колбасой
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
Зеленский назвал США ключевым союзником Украины
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
Коронавирус в Туркмении начали выкуривать верблюжьей колючкой
Все материалы
Экономика
Рост цен на мясо в России опровергли
«Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали»
Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше
Россиян решили оставить без кредитов «до зарплаты»
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Россияне лишились счастья
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
ЦБ отобрал лицензию у московского банка
Все материалы
Силовые структуры
Генпрокуратура подтвердила наличие психотравмы у убивших отца сестер Хачатурян
Великолепная семерка
Лучшие агенты КГБ годами тайно работали по всему миру. Теперь их имена решили рассекретить
Российский суд определил наказание для сжегшего заживо пенсионерку
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Россиянин похвастался друзьям самодельной бомбой и погиб
Андрей АлабушевАкадемика РАН и его жену убили в Ростовской области
На них напали прямо в квартире. Супруги могли стать жертвами грабителей
Задержана группа обманывавших пенсионеров лжегазовщиков
Все материалы
Наука и техника
Испытания «Ангары» решили резко сократить
«Прогноз неутешительный»
 
Huawei окончательно отказалась от Google
«Титаник» Третьего рейха
Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
НАСА навсегда завершило Spitzer
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
Microsoft разрешит удалить Paint
Все материалы
Спорт
Российскую легкую атлетику лишили государственной аккредитации
Коби навсегда
Легендарный Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Как он покорил спортивный мир и получил Оскар
Кокорин «на словах» договорился с «Зенитом» и был обманут
«Вратарь должен быть наполовину чокнутым»
Поддержка родных, переезд в Европу и титул лучшего голкипера мира: история Алисона Бекера
Испанский клуб оценил Смолова
«Заложники интриг и политики»
 
«Новый Роналду» выбрал «Барселону» ради игры с Месси
Все материалы
Культура
Сюткину запретили въезд на Украину из-за слов о Крыме
Андрюха, у нас труп
Фанатики, нацисты и смертельные игры: какие сериалы смотреть в феврале
Панин возмутился издевательствами со стороны Харламова и вспомнил об Асмус
Эдуард Ратников«Вот тебе 500 долларов, иди делай бизнес в Америке»
Как россиянин поработал с AC/DC, Metallica и покорил США
Озвучившая Свинку Пеппу актриса отказалась от роли
«Мы на жизнь смотрим одним непрерывным кадром»
Как снять Первую мировую войну одним планом и получить 10 номинаций на Оскар: интервью Сэма Мендеса
Илон Маск выпустил первую танцевальную песню
Все материалы
Интернет и СМИ
Россияне в противогазах записали клип с припевом «Миллер, дай нам газ!»
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
Российскую журналистку задержали в Литве
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Ургант высмеял отмену концертов Элджея и нашел новый смысл в его песнях
Мастера на все руки
 
Опасные уязвимости Microsoft поставили под угрозу данные клиентов
Все материалы
Ценности
Женщина с внешностью Меган Маркл прославилась в сети
Кара ДелевиньЗамкнутый круг
Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
Меган Маркл обозвали мини-Кардашьян за «позорное» поведение
На износ
Откуда появилась одежда и кто сделал из нее культ
Новые «уродливые» сланцы станут модным трендом
«Я пас коров, а теперь возглавляю Советский Союз»
Вышиванки, швейцарские часы и иномарки: как жил Хрущев
Американская рэперша надела обтягивающий костюм от украинского дизайнера
Все материалы
Путешествия
Назван способ избежать придирок при досмотре в аэропорту
«Страх сковал мои ноги, и я не могла пошевелиться»
Россиянка отправилась в город с самым высоким уровнем жизни. Что она нашла на другом конце света?
Откидные столики в самолете оказались опасны для здоровья
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912Полюс недоступности
Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
Названы чреватые опасными последствиями поступки в самолете
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Раскрыта цена шенгена для россиян после введения новых правил
Все материалы
Из жизни
В России собака спасла брошенного в лесу медвежонка
«У нас была только надежда на успех»
Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
Мужчина искал на диване ключи и нащупал двухметрового удава среди подушек
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»
История россиянина, перебравшегося в Канаду
Внук украл у доверчивой бабушки целое состояние и попал за решетку
Джим Спрингер и Джим ЛьюисПараллельные жизни
Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Мужчина переехал к возлюбленной и оказался в эпицентре коронавируса
Все материалы
Toyota объявила старт продаж обновленной Corolla в России
Лучшее автомобильное видео января 2020
Porsche по-голливудски, Fiat против танка и летящий в пропасть Rover: самые интересные ролики месяца
В России начались продажи кроссовера Skoda Karoq
Автомобили, официально признанные частью истории США
Что мы нашли в Национальном реестре исторических автомобилей Америки
Раскрыта внешность 1000-сильного электрического пикапа Hummer
Как подготовить Волгу для ралли Монте-Карло
Провожаем экипажи «двадцать первых» Волг на ралли Monte-Carlo Classique
Ford начал тестировать человекоподобных роботов
Все материалы
Дом
В России выставили на продажу дома из камыша и соломы
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Россиянин лишился квартиры из-за ночного шума
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Раскрыты заработки московских строителей
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Российская пенсионерка отбилась от грабителя и напоила его чаем
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы