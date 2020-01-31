Водитель изобрел легкий способ завладеть парковочным местом и прослыл подлецом

@kot__official / Twitter

Водитель Mercedes поделился легким способом завладеть парковочным местом, обманув таксиста, и разгневал пользователей соцсетей. Многие посчитали изобретенный мужчиной способ неэтичным.

Владелец авто разметил в Instagram видеозапись, на которой видно, как он заказывает такси в приложении «Яндекс.Такси», однако указывает не свое реальное местоположение, а другой адрес. Затем его заказ принимает водитель стоящего неподалеку от него автомобиля. Как только машина отъезжает, водитель Mercedes отменяет заказ и занимает освободившееся парковочное место.

Водитель опубликовал ролик в Instagram, после чего он разошелся по другим социальным сетям. Мнения пользователей Twitter относительно поступка мужчины разделились. Некоторые посчитали его идею хорошей. «Правильно сделал. Для такси есть стоянки такси, собственно», — отметил @KTYJIXY_. Однако большинство комментаторов решили, что водитель поступил некрасиво, и он прослыл подлецом. «Подловатенько как-то», — написал в Twitter fiifthwheeel. «Таксист потерял не только место, но и время, которое деньги, и бензин, который тоже деньги», — вступился за таксиста nikitagovorun.

Многие связали поведение автора видео со стереотипами о водителях Mercedes-Benz G-класса: именно этот автомобиль они узнали на записи. «Еще одна добавка к анекдотам про водителей геликов...» — отметил @polex4232.

Некоторые же усмотрели в ролике проявление куда более глубоких социальных феноменов. «Когда подлость вызывает восхищение в народе, то на этом народе можно ставить крест», — написал @ChehovMedved_. «А потом думаем, почему мы между собой не можем жить нормально — а как?» — задался риторическим вопросом @ivan23_83.

Ранее пользователей соцсетей возмутила китайская блогерша Ван Мэнъюнь (Wang Mengyun). Девушка пожаловалась на то, что начала получать угрозы убийством после публикации видео, в котором она ест суп из летучих мышей. Считается, что эти животные стали источником коронавируса.

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